«Мемфис» дома проиграл «Бостону»

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:116.
В других встречах «Хьсютон» переиграл «Атланту» (117:95), «Миннесота» потерпела поражение от «Портленда» (104:108).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Мемфис» — «Бостон» — 112:116 (27:29, 27:26, 34:29, 24:32).
М: Бертон (23), Джером (16), Проспер (14), Смолл (13), Джарро (13).
Б: Браун (30), Гарза (22), Притчард (18), Уайт (14), Тейтум (13).
«Хьюстон» — «Атланта» — 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19).
Х: Дюрант (25), Смит (23), Шенгюн (15 + 10 передач), Томпсон (14), Шеппард (14).
А: Александер-Уокер (21), Макколлум (17), Рисаше (16), Джонсон (14).
«Миннесота» — «Портленд» — 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21).
М: Рэндл (19), Гобер (18 + 15 подборов), Досунму (17 + 10 подборов), Хайлэнд (17).
П: Грант (26), Авдия (25), Клинган (21 + 12 подборов), Холидэй (12 + 12 передач).