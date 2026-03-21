«Денвер» переиграл «Торонто», Мюррэй набрал 31 очко

«Денвер» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:115. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.
«Денвер» с результатом 43−28 идет на 5-м месте в Западной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 39−30.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Денвер» — «Торонто» — 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21).
Д: Дж. Мюррэй (31), Хардуэй (23), Йокич (22), Гордон (16).
Т: Пелтль (23 + 11 подборов), Ингрэм (19), Барретт (18), Куикли (15), Барнс (15).