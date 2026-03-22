Евлоев победил Мерфи на турнире UFC Fight Night 270

Российский боец Мовсар Евлоев победил британца Лерона Мерфи в поединке в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.
32-летний россиянин был признан победителем решением судей. В профессиональных ММА он выиграл в 20 поединках. Поражений у него нет.
34-летний Мерфи потерпел первое поражение при 17 победах. Еще один его бой завершился вничью.
22 мар 01:30 ММА: UFC Евлоев — Мерфи.
Узнать больше по теме
Биография Мовсара Евлоева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В смешанных единоборствах традиционно главными считаются бойцы из UFC. И в последнее время там намечается удивительная тенденция доминирования российских спортсменом. Прямо сейчас два россиянина владеют поясами организации — Анкалаев и Махачев. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Мовсар Евлоев, непобежденный боец, выступающий в полулегком весе. Поэтому уже сейчас нужно ознакомиться с его биографией.Читать дальше