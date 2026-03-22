«Лейкерс» одержали гостевую победу над «Орландо»

«Лейкерс» победили «Орландо» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 105:104.
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 33 очка.
«Орландо» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает восьмое место в таблице Восточной конференции (38−22). «Лейкерс» (46−25) идут на третьем месте в Западной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Орландо» — «Лейкерс» — 104:105 (30:27, 35:25, 22:20, 17:23).
О: Банкеро (16 очков), Саггс (14), Картер (13).
Л: Дончич (33), Ривз (26), Кеннард (13).
«Вашингтон» — «Оклахома» — 111:132 (32:32, 32:37, 32:34, 15:29).
В: Кулибали (21), Кэррингтон (19), Сарр (14).
О: Гилджес-Александер (40), Холмгрен (18 + 10 подборов), Маккэйн (18).
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 106:111 (28:34, 28:19, 32:23, 18:35).
Н: Уильямсон (25), Бей (19), Джонс (12).
К: Митчелл (27), Харден (20 + 10 передач), Мобли (18).
«Шарлотт» — «Мемфис» — 124:101 (30:26, 29:21, 38:28, 27:26).
Ш: Болл (29), Миллер (22), Бриджес (13).
М: Джексон (19), Смолл (17), Хендрикс (14).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.