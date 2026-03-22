«Хьюстон» выиграл у «Майами» на своем паркете, «Атланта» победила «Голден Стэйт»

«Хьюстон» победил «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:122.
Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Хит» Бэм Адебайо — у него 32 очка и 21 подбор.
У «Майами» четвертое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (38−33). «Хьюстон» (43−27) располагается на четвертом месте в Западной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Хьюстон» — «Майами» — 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26).
Х: Дюрант (27 очков), Томпсон (24 + 18 подборов), Шеппард (23 + 14 передач).
М: Адебайо (32 + 21 подбор), Хирро (25), Фонтеккио (21).
«Атланта» — «Голден Стэйт» — 126:110 (35:36, 28:25, 39:20, 24:29).
А: Дэниелс (28), Макколлум (23), Ризаше (17).
Г: Мелтон (20), Уильямс (19), Спенсер (18).
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 134:119 (42:29, 24:24, 34:32, 34:34).
С: Харпер (24), Джонсон (24), Вембаньяма (20).
И: Нембхард (25), Уокер (21), Сиакам (14).
