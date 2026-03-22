Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хьюстон» выиграл у «Майами» на своем паркете, «Атланта» победила «Голден Стэйт»

«Хьюстон» победил «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:122.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Хит» Бэм Адебайо — у него 32 очка и 21 подбор.

У «Майами» четвертое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (38−33). «Хьюстон» (43−27) располагается на четвертом месте в Западной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Хьюстон» — «Майами» — 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26).

Х: Дюрант (27 очков), Томпсон (24 + 18 подборов), Шеппард (23 + 14 передач).

М: Адебайо (32 + 21 подбор), Хирро (25), Фонтеккио (21).

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 126:110 (35:36, 28:25, 39:20, 24:29).

А: Дэниелс (28), Макколлум (23), Ризаше (17).

Г: Мелтон (20), Уильямс (19), Спенсер (18).

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 134:119 (42:29, 24:24, 34:32, 34:34).

С: Харпер (24), Джонсон (24), Вембаньяма (20).

И: Нембхард (25), Уокер (21), Сиакам (14).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.