«Канзас-Сити» проиграл «Колорадо», Сулейманов забил гол

«Канзас-Сити» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:4.
У хозяев единственный гол забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В сезоне-2026 у него один гол в пяти матчах.
У гостей отличились форвард Пакстен Ааронсон (дубль), полузащитник Уэйн Фредерик и нападающий Рафаэль Наварро.
«Колорадо» (девять очков после пяти игр) располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Канзас-Сити» идет 13-м (четыре очка после пяти встреч).
