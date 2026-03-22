«Клипперс» победили «Даллас» в овертайме

«Клипперс» победили «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 138:131 ОТ.

«Клипперс» победили «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 138:131 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Клипперс» Дариус Гарленд — у него 41 очко и 11 передач.

«Даллас» проиграл третий матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции (23−48). «Клипперс» (35−36) располагаются на восьмом месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Даллас» — «Клипперс» — 131:138 ОТ (42:32, 30:31, 27:37, 23:22, 9:16).

Д: Маршалл (28 очков), Вашингтон (21), Флэгг (18 + 10 подборов).

К: Гарленд (41 + 11 передач), Леонард (34), Джонс (15).

