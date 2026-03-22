Евлоев после победы над Мерфи: «Большое спасибо всем, кто переживал»

Российский боец Мовсар Евлоев обратился к болельщикам после победы над британцем Лероном Мерфи на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.
«Всем болельщикам из России, СНГ, всем русскоговорящим, большое спасибо всем, кто переживал, болел, ждал победы. Я сделал все, что мог. Была очень тяжелая подготовка в Рамадан. Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман с праздником Ид аль-Фитр. Поздравляю свою родную Республику Ингушетия, Чечню и Дагестан, всех своих братьев», — цитирует 32-летнего бойца UFC Eurasia.
У Евлоева 20 побед в 20 поединках в профессиональных ММА.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Мовсара Евлоева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В смешанных единоборствах традиционно главными считаются бойцы из UFC. И в последнее время там намечается удивительная тенденция доминирования российских спортсменом. Прямо сейчас два россиянина владеют поясами организации — Анкалаев и Махачев. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Мовсар Евлоев, непобежденный боец, выступающий в полулегком весе. Поэтому уже сейчас нужно ознакомиться с его биографией.Читать дальше