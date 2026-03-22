Дюрант обошел Джордана по числу очков в истории НБА

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НБА.
22 марта в матче регулярного чемпионата против «Майами» (123:122) 37-летний американец набрал 27 очков, доведя общий счет до 32 294. По количеству набранных очков в чемпионатах НБА он обошел соотечественника Майкла Джордана (32 292).
На четвертой строчке в списке располагается Кобе Брайант (33 643 очка). Рекорд принадлежит Леброну Джеймсу (43 229).
Дюрант был обменян в «Хьюстон» летом 2025 года. Ранее он выступал за «Финикс», «Бруклин», «Голден Стэйт», «Оклахому» и «Сиэтл». Он дважды становился чемпионом НБА с «Уорриорз» — в 2017 и 2018 годах.
