Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюрант обошел Джордана по числу очков в истории НБА

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

22 марта в матче регулярного чемпионата против «Майами» (123:122) 37-летний американец набрал 27 очков, доведя общий счет до 32 294. По количеству набранных очков в чемпионатах НБА он обошел соотечественника Майкла Джордана (32 292).

На четвертой строчке в списке располагается Кобе Брайант (33 643 очка). Рекорд принадлежит Леброну Джеймсу (43 229).

Дюрант был обменян в «Хьюстон» летом 2025 года. Ранее он выступал за «Финикс», «Бруклин», «Голден Стэйт», «Оклахому» и «Сиэтл». Он дважды становился чемпионом НБА с «Уорриорз» — в 2017 и 2018 годах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше