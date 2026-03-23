«Портленд» и «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграли вничью, Ройс отдал голевой пас

«Портленд» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.
Счет на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Кристоффер Вельде. На 19-й минуте с поля был удален защитник «Портленда» Камаль Миллер. На 30-й минуте нападающий «Гэлакси» Жоао Клаусс забил ответный гол, ему ассистировал полузащитник Марко Ройс.
У «Портленда» серия из четырех матчей без побед. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции с четырьмя очками после пяти игр. «Лос-Анджелес Гэлакси» (пять очков после пяти игр) располагается на 10-м месте.
