«Денвер» обыграл «Портленд» на своем паркете, у Йокича трипл-дабл

«Денвер» победил «Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:112.
Самым результативным игроком встречи стал израильский форвард «Портленда» Дени Авдия — у него 23 очка и 14 передач.
У «Портленда» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Западной конференции (35−37). «Денвер» (44−28) идет на пятом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Денвер» — «Портленд» — 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19).
Д: Йокич (22 очка + 14 подборов + 14 передач), Мюррэй (22), Джонсон (19).
П: Авдия (23), Клингэн (18 + 13 подборов), Камара (16).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.