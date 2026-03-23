Романо: Гризманн подпишет контракт с «Орландо» на два года

Нападающий Антуан Гризманн подпишет контракт с «Орландо» сроком на два года, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, американская команда предложит 35-летнему французу седьмой игровой номер, контракт может быть подписан уже на этой неделе.
Ожидается, что сам переход состоится в июле 2026 года.
Гризманн играет за «Атлетико» с июля 2023 года. Ег контракт действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 футболист в 42 матчах забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
