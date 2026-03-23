Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романо: Гризманн подпишет контракт с «Орландо» на два года

Нападающий Антуан Гризманн подпишет контракт с «Орландо» сроком на два года, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий Антуан Гризманн подпишет контракт с «Орландо» сроком на два года, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, американская команда предложит 35-летнему французу седьмой игровой номер, контракт может быть подписан уже на этой неделе.

Ожидается, что сам переход состоится в июле 2026 года.

Гризманн играет за «Атлетико» с июля 2023 года. Ег контракт действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 футболист в 42 матчах забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.