«Сан-Диего» и «Реал Солт-Лейк» сыграли вничью, экс-игрок «Рубина» Дрейер забил гол

«Сан-Диего» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.
У хозяев забили экс-игрок «Рубина» датчанин Андерс Дрейер (на 56-й минуте) и его соотечественник Маркус Ингвартсен (на 27-й). У гостей отличились Серхи Соланс (на 17-й) и Виктор Олатунжи (85-й).
На 89-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Сан-Диего» Кристофер Маквей.
«Сан-Диего» (11 очков после пяти матчей) занимает четвертое место в таблице Западной конференции МЛС. «Реал Солт-Лейк» (10 очков после пяти игр) располагается на шестой строчке.
