«Нью-Йорк» разгромил «Вашингтон», у Таунса дабл-дабл

«Нью-Йорк» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 145:113.
Самым результативным игроком встречи стал доминиканский центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс — у него 26 очков и 16 подборов.
У «Никс» серия из шести побед подряд. Команда занимает третье место в таблице Восточной конференции (47−25). «Вашингтон» проиграл 16 матчей подряд, идет на 14-м месте в этой же конференции (16−55).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 145:113 (32:27, 36:25, 37:29, 40:32).
Н: Таунс (26 очков + 16 подборов), Брансон (23), Харт (16).
В: Харди (25), Гилл (18), Кэррингтон (14).
