«Бостон» проиграл «Миннесоте» на своем паркете

«Бостон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 92:102.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 29 очков.

«Бостон» потерпел поражение после четырех побед подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (47−24). «Миннесота» (44−28) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Бостон» — «Миннесота» — 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26).

Б: Браун (29 очков), Тейтум (16 + 11 подборов), Уайт (15).

М: Хайлэнд (23), Макдэниелс (19), Досунму (17).

