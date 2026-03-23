«Бостон» проиграл «Миннесоте» на своем паркете

«Бостон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 92:102.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 29 очков.
«Бостон» потерпел поражение после четырех побед подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (47−24). «Миннесота» (44−28) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Бостон» — «Миннесота» — 92:102 (23:14, 21:33, 33:29, 15:26).
Б: Браун (29 очков), Тейтум (16 + 11 подборов), Уайт (15).
М: Хайлэнд (23), Макдэниелс (19), Досунму (17).
