Ваноли после ничьей с «Интером»: «Пропущенный гол на ранней стадии дестабилизировал нас, но мы вернулись в игру»

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
"Я поздравил своих ребят, потому что это был пятый матч за 14 дней и, прежде всего, третий за неделю. Они были исключительны, как и весь мой штаб, потому что тот факт, что мы закончили игру на подъеме, показывает, насколько хорошо мы работаем.
Пропущенный гол на ранней стадии дестабилизировал нас, но мы вернулись в игру. Нам часто было тяжело в пятом матче подряд, но на этот раз мотивация и желание сыграли решающую роль.
Я всегда говорил, что эта команда должна играть в футбол, чтобы спастись. Переключиться на борьбу за выживание сложно, особенно в такой требовательной среде, как Флоренция. Мы создавали фундамент со временем, и теперь у нас впереди еще один очень важный матч с «Вероной».
Мы улучшаем нашу форму, я считаю, что мы можем сыграть лучше на левом фланге с Гудмундссоном, но то, что у нас действительно хорошо получается сейчас — это наносить удары и делать навесы с угла штрафной. Сегодня я был впечатлен нашей игрой без мяча, мы не позволяли доставлять передачи нападающим", — цитирует итальянского тренера DAZN.
«Фиорентина» с 29 очками после 30 игр располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
