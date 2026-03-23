«Финикс» обыграл «Торонто» и прервал серию из пяти поражений

«Финикс» дома победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:98.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санс» Девин Букер, который набрал 25 очков.
«Финикс» (40 побед — 32 поражения) прервал серию из пяти матчей без побед и занимает седьмое место в Западной конференции НБА. «Торонто» (39−31) идет пятым на «Востоке».
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Финикс» — «Торонто» — 120:98 (34:20, 32:28, 31:21, 23:29).
23 марта. Финикс. «Footprint Center».
