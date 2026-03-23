В Англии будут судить безбилетника, пойманного на матче «Арсенал» — «Манчестер Сити»

27-летний мужчина стал первым в Англии, кому предъявлено обвинение в проникновении на футбольный матч без билета. Инцидент произошел во время финала Кубка лиги на «Уэмбли» между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (2:0), сообщает BBC.

Новый закон вступил в силу 22 марта, за несколько часов до завершения матча. По данным Скотланд-Ярда, 27-летний Бенджамин Бейли из Олдема предстанет перед магистратским судом Уиллесдена в пятницу, 1 мая, в связи с предполагаемым правонарушением.

Еще двое мужчин были задержаны по подозрению в аналогичном преступлении на «Уэмбли» и остаются под стражей. Также 22 марта был задержан мужчина по аналогичному делу — он проник на стадиона «Тоттенхэма», где хозяева проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3. Мужчина отпущен под залог до завершения расследования.

Осужденным за незаконное проникнование грозит запрет на посещение футбольных матчей на срок до пяти лет, а также штраф на сумму до 1000 фунтов стерлингов.

Закон был введен после серьезных беспорядков, омрачивших финал чемпионата Европы между Англией и Италией на «Уэмбли» в июле 2021 года, когда тысячи болельщиков прорвались на стадион. Новый акт призван пресечь попытки болельщиков без билетов плотно следовать за обладателями действительных билетов через турникеты.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.