Коларов: «Если “Интер” опережает соперников на шесть очков, значит, за сезон мы сделали немало хорошего»

Ассистент главного тренера «Интера» Кристиана Киву Александр Коларов прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (1:1) в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
«Мы знали, что три очка были необходимы, но “Фиорентина” тоже заслуживает похвалы за свою игру. Это был не наш лучший матч, и мы переживаем не лучший период в сезоне, но мы все еще опережаем преследователей на шесть очков, так что все в наших руках.
Нам не хватает решимости и, возможно, остроты, так как усталость накапливается из-за большого количества матчей. Это не лучший отрезок сезона для нас, мы привыкли видеть, как «Интер» доминирует в матчах, но мы все еще на шесть очков впереди, и только от нас зависит, как завершить чемпионскую гонку.
Я хочу отметить, что когда речь заходит об «Интере», люди ведут себя так, будто все должно само собой получаться. В гостях можно сыграть вничью с сильной «Фиорентиной», которая в последнее время в хорошей форме, поэтому я считаю это очко относительно положительным результатом.
Если мы опережаем соперников на шесть очков, значит, за сезон мы сделали немало хорошего. Я понимаю критику, но «Интер» все еще лидирует.
Нападающие играют важнейшую роль в нашем стиле, нам нужно, чтобы они цеплялись за мяч, но я не хочу говорить только о форвардах. Нам также нужно лучше выходить из обороны через короткий пас и доставлять мяч нападающим в более удобных условиях", — цитирует сербского специалиста DAZN.
Киву был вынужден смотреть игру с трибуны из-за дисквалификации.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.