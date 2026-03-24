Нападающие «МЮ» Мбемо и Шешко пропустят матчи сборных Камеруна и Словении

22-летний словенец Шешко в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем (характер травмы не уточняется) и отказался от вызова в сборную, чтобы полностью восстановиться и помочь «Юнайтед» успешно завершить сезон. Он пропустит товарищеские матчи против Венгрии и Черногории.