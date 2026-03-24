Нападающие «МЮ» Мбемо и Шешко пропустят матчи сборных Камеруна и Словении

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо и Беньямин Шешко пропустят матчи своих сборных в марте 2026 года.

26-летний камерунец Мбемо был заменен в матче «Юнайтед» против «Борнмута» (2:2) 20 марта на 71-й минуте. Как сообщается на официальном сайте команды, он покинул расположение сборной Камеруна «в качестве меры предосторожности». Таким образом, он пропустит товарищеские встречи с Китаем и Австралией.

22-летний словенец Шешко в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем (характер травмы не уточняется) и отказался от вызова в сборную, чтобы полностью восстановиться и помочь «Юнайтед» успешно завершить сезон. Он пропустит товарищеские матчи против Венгрии и Черногории.

В сезоне-2025/26 Мбемо в 27 матчах за «МЮ» забил десять голов и отдал три результативные передачи. У Шешко десять голов и одна передача в 28 встречах.

