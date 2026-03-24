Tuttomercatoweb: Челик может покинуть «Рому» свободным агентом

Вопрос продления контракта защитника «Ромы» Зеки Челика остается открытым, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, переговоры приостановлены, и окончательное соглашение между клубом и окружением 29-летнего турка пока не достигнуто, несмотря на важность Челика в системе Джана Пьеро Гасперини. Тренер вернул игрока в основной состав в свой первый год в команде и настаивает, чтобы руководство сохранило его. Однако его представители пока не изменили своего последнего предложения защитнику.
Основное разногласие между сторонами касается финансовых условий. Текущий контракт Челика предполагает выплату двух миллиона евро «чистыми» плюс бонусы, но, как сообщается, игрок и его агенты запрашивают гораздо более высокую сумму — около четырех миллионов евро «чистыми» за сезон, что руководство считает чрезмерным. Именно по этой причине, несмотря на давление Гасперини, «Рома» пока не сделала официального предложения, отвечающего требованиям игрока.
В случае отсутствия соглашения не исключается вариант ухода игрока свободным агентом по окончании сезона. В частности, «Ювентус», который уже некоторое время следит за футболистом, внимательно наблюдает за ситуацией.
Срок действия контракта турецкого защитника истекает 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
