«Оклахома» выиграла в гостях у «Филадельфии»

«Оклахома» победила «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 123:103.
Самым результативным игроком встречи стал багамский защитник «Филадельфии» Валдес Эджкомб-младший — у него 35 очков.
«Оклахома» выиграла 12-й матч подряд. Она занимает первое место в таблице Западной конференции (57−15). «Филадельфия» (39−33) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Филадельфия» — «Оклахома» — 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26).
Ф: Эджкомб (35 очков), Уотфорд (15), Боучэмп (13).
О: Гилджес-Александер (22), Джейлен Уильямс (18), Джейлин Уильямс (18).
