«Майами» проиграл «Сан-Антонио» на своем паркете

«Сан-Антонио» победил «Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 136:111.
Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 26 очков и 14 подборов.
У «Майами» пятое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (38−34). «Сан-Антонио» (54−18) располагается на втором месте в Западной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Майами» — «Сан-Антонио» — 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28).
М: Пауэлл (21 очко), Адебайо (18), Хирро (18).
С: Вембаньяма (26 + 15 подборов), Харпер (21), Джонсон (21).
