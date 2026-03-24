Football Insider: в «Селтике» готовятся к трансферам Энгельса и Хатате

«Селтик» готовится к получению предложений по полузащитникам Арне Энгельсу и Рео Хатате в преддверии летнего трансферного окна, сообщает Football Insider.
По данным источника, 22-летний бельгиец Энгельс вызывал большой интерес со стороны таких команд, как «Лейпциг» и «Ноттингем Форест» в зимнее окно, но «Селтик» заблокировал его уход. Между тем, 28-летний японец Хатате, проведший в шотландском коллективе четыре года, рассматривает возможность ухода, и за его ситуацией следит множество клубов.
Энгельс играет за «Селтик» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 полузащитник в 38 матчах забил пять голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Хатате в «Селтике» с января 2022 года. Его контракт действует до 31 мая 2028 года. В сезоне-2025/26 в 44 матчах японец забил шесть голов и отдал одну передачу. Его трансферную стоимость оценивают в 10 миллионов евро.
