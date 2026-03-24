«Индиана» переиграла «Орландо» на выезде

«Индиана» победила «Орландо» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 128:126.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Мэджик» Паоло Банкеро — у него 39 очков.
«Орландо» проиграл пятый матч подряд. Он занимает восьмое место в таблице Восточной конференции (38−33). «Индиана» (16−56) располагается на последнем месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Орландо» — «Индиана» — 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25).
О: Банкеро (39 очков), Да Силва (21), Бэйн (17).
И: Сиакам (37), Уокер (20), Несмит (19).
