«Детройт» прервал серию побед «Лейкерс»

«Детройт» победил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 32 очка.
У «Детройта» серия из четырех побед подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (52−19). «Лейкерс» (46−26) располагаются на третьем месте в Западной конференции, у команды прервалась серия из девяти побед кряду.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Детройт» — «Лейкерс» — 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23).
Д: Дженкинс (30 очков), Дюрен (20 + 11 подборов), Харрис (14).
Л: Дончич (32), Ривз (24), Эйтон (13 + 10 подборов).
