Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Детройт» прервал серию побед «Лейкерс»

«Детройт» победил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 32 очка.

У «Детройта» серия из четырех побед подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (52−19). «Лейкерс» (46−26) располагаются на третьем месте в Западной конференции, у команды прервалась серия из девяти побед кряду.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Детройт» — «Лейкерс» — 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23).

Д: Дженкинс (30 очков), Дюрен (20 + 11 подборов), Харрис (14).

Л: Дончич (32), Ривз (24), Эйтон (13 + 10 подборов).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.