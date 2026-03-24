«Атланта» разгромила «Мемфис»

«Атланта» победила «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 146:107.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Мемфиса» Грегори Джексон — у него 26 очков.
У «Мемфиса» третье поражение подряд. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции (24−27). «Атланта» (40−32) располагается на шестом месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Мемфис» — 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32).
А: Александер-Уокер (26 очков), Куминга (16), Оконгву (16).
М: Джексон (26), Бертон (20), Джером (17).
