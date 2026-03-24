Защитнику «Ньюкасла» Ботману сделали операцию после перелома лицевой кости

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман успешно перенес операцию по поводу перелома лицевой кости, сообщили в клубной пресс-службе.
26-летний нидерландец получил травму во втором тайме матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (1:2). Он был заменен после выполнения протокола по поводу сотрясения мозга.
Ожидается, что Ботман пропустит непродолжительное время. Сам он надеется вернуться в строй в заключительные недели сезона.
В сезоне-2025/26 защитник в 31 матче забил два гола и отдал результативную передачу.
