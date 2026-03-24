Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитнику «Ньюкасла» Ботману сделали операцию после перелома лицевой кости

Защитник «Ньюкасла» Свен Ботман успешно перенес операцию по поводу перелома лицевой кости, сообщили в клубной пресс-службе.

26-летний нидерландец получил травму во втором тайме матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (1:2). Он был заменен после выполнения протокола по поводу сотрясения мозга.

Ожидается, что Ботман пропустит непродолжительное время. Сам он надеется вернуться в строй в заключительные недели сезона.

В сезоне-2025/26 защитник в 31 матче забил два гола и отдал результативную передачу.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.