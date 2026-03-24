«Чикаго» выиграл у «Хьюстона», Дюрант набрал 40 очков

«Чикаго» победил «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 132:124.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 40 очков.
«Хьюстон» (43−28) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции, «Чикаго» (29−42) идет на 12-м месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Чикаго» — «Хьюстон» — 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37).
Ч: Секстон (25 очков), Бузелис (23), Миллер (17).
Х: Дюрант (40), Шенгюн (33 + 13 подборов + 10 передач), Томпсон (23).
