«Торонто» в гостях обыграл «Юту» в НБА

«Торонто» на выезде победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:127.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Эйс Бэйли, который набрал 37 очков. Это лучший результат дебютного сезона для пятого номера драфта НБА-2025.
«Торонто» (40 побед — 31 поражение) занимает пятое место в Восточной конференции НБА. «Юта» (21−51) остается 14-й на «Западе».
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Юта» — «Торонто» — 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26).
24 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
