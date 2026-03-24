Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»

По данным Portal Leo Dias, все выходные бразилец играл в онлайн-покер. В пятницу он играл с семьей, в субботу 7 с половиной часов играл в онлайн-турнире, в воскресенье — 9 часов. Суммарно за этот период Неймар провел в онлайн-покере около 24 часов, из них больше 16 — в турнире. Примечательно, что в воскресенье Неймар играл в момент, когда проходил матч «Сантоса».