Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»

Нападающий «Сантоса» Неймар провел выходные, играя в онлайн-покер.

Источник: Спортс"

22 марта «Сантос» играл с «Крузейро» (0:0). Неймар пропустил эту игру — согласно официальной причине, «для распределения нагрузки».

По данным Portal Leo Dias, все выходные бразилец играл в онлайн-покер. В пятницу он играл с семьей, в субботу 7 с половиной часов играл в онлайн-турнире, в воскресенье — 9 часов. Суммарно за этот период Неймар провел в онлайн-покере около 24 часов, из них больше 16 — в турнире. Примечательно, что в воскресенье Неймар играл в момент, когда проходил матч «Сантоса».

Отмечается, что Неймар заплатил более 5 тысяч долларов за первоначальный взнос, а потом потратил более 20 тысяч долларов на ре-энтри (опция возвращения в турнир после выбывания). Это означает, что бразилец вылетал не менее четырех раз.

В понедельник Неймар подтвердил, что участвовал в онлайн турнире.

"Да, я играл онлайн. Очень доволен своим выступлением, у меня все хорошо.

К сожалению, поскольку я не играл в те дни из-за распределения нагрузки, у меня появилось время, чтобы заняться тем, что мне больше всего нравится вне футбола — покером. Я играл днем", — сказал Неймар в видео, выложенном в его соцсетях.