Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Super Rugby. 7-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Хайлендерс», «Брамбис» против «Уоротас» и другие матчи

27−28 марта пройдут матчи седьмого тура Super Rugby.

Источник: Спортс‘’

Super Rugby.

7-й тур.

27 марта.

Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 9.05.

Брамбис (Австралия) — Уоротас (Австралия) — 11.35.

28 марта.

Харрикейнс (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 6.35.

Блюз (Новая Зеландия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 9.05.

Вестерн Форс (Австралия) — Чифс (Новая Зеландия) — 11.35.

Турнирное положение: Харрикейнс — 20 очков (5 игр), Блюз — 20 (6), Брамбис — 19 (6), Редс — 18 (5), Крусейдерс — 14 (6), Чифс — 13 (5), Уоротас — 10 (5), Хайлендерс — 9 (6), Фиджиан Друа — 8 (5), Вестерн Форс — 4 (5), Моана Пасифика — 4 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.