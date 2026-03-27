Super Rugby. 7-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Хайлендерс», «Брамбис» против «Уоротас» и другие матчи

Super Rugby.
7-й тур.
27 марта.
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 9.05.
Брамбис (Австралия) — Уоротас (Австралия) — 11.35.
28 марта.
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 6.35.
Блюз (Новая Зеландия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 9.05.
Вестерн Форс (Австралия) — Чифс (Новая Зеландия) — 11.35.
Турнирное положение: Харрикейнс — 20 очков (5 игр), Блюз — 20 (6), Брамбис — 19 (6), Редс — 18 (5), Крусейдерс — 14 (6), Чифс — 13 (5), Уоротас — 10 (5), Хайлендерс — 9 (6), Фиджиан Друа — 8 (5), Вестерн Форс — 4 (5), Моана Пасифика — 4 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.