Боливия обыграла Суринам в стыковом матче ЧМ-2026

Сборная Болвии выиграла у Суринама в межконтинентальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла в Мексике на стадионе ББВА.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины суринамский защитник Лиам ван Гелдерен открыл счет. В конце встречи боливийцы забили два гола за 7 минут и одержали победу — отличились Мойсес Паниагуа и Мигель Терсерос.
В финале межконтинентального стыкового раунда ЧМ-2026 Боливия сыграет против Ирана. Матч состоится 31 марта в Монтеррее.
