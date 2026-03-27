Поттер: «Будем с нетерпением ждать вторника и фантастической атмосферы в матче с Польшей»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу над Украиной (3:1) в полуфинале стыков чемпионата мира-2026.
"Для команды это гигантский шаг вперед. Против соперников высшего класса командный настрой был невероятным. Мы бились все вместе — это было здорово. Виктор Дьекереш был просто невероятен. Нам удалось адаптироваться к этой великолепной атмосфере и сопернику. Мы очень хорошо нащупали баланс между обороной и атакой.
Будем с нетерпением ждать вторника и фантастической атмосферы. Польша будет очень сложным соперником, и мы знаем, что это очень опасная команда. Нам надо сконцентрироваться на своей собственной игре, и подготовиться должным образом будет непросто", — приводит официальный сайт УЕФА слова Поттера.
За путевку на ЧМ-2026 шведы сыграют с командой Польши во вторник, 31 марта.
