Джеко: «Не знаю, кто может называть себя фаворитом в матче против Италии»

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко после победы над Уэльсом (1:1, пен. — 4:2) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026 поделился ожиданиями от игры против Италии.

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко после победы над Уэльсом (1:1, пен. — 4:2) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026 поделился ожиданиями от игры против Италии.

"Босния заслужила место в финале стыков. Мы провели хороший отборочный цикл, и Италия приедет в Зеницу в статусе явного фаворита, но у нас будет 90 минут, чтобы показать, на что мы способны. Отдадим на поле все силы.

Не знаю, кто может называть себя фаворитом в матче против Италии. Так что, хотя мы и играем дома, они определенно будут фаворитами в этой встрече. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, так как сегодняшняя игра была тяжелой, а затем снова отдать все силы и постараться победить Италию", — цитирует официальный сайт УЕФА Джеко.

В финале стыкового раунда Босния и Герцеговина встретится с Италией. Матч состоится 31 марта.

