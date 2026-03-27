Гаттузо: «Сборная Италии всегда должна быть на позитиве»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:1) в полуфинале стыков ЧМ-2026.
«После забитого мяча мы раскрепостились. Сыграли хорошо. Это должно придать нам уверенности перед вторничным матчем. Сборная Италии всегда должна быть на позитиве. Нужно побеждать — у нас нет другого выбора», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гаттузо.
В финале стыкового раунда Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Матч состоится 31 марта.
