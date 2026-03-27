О’Нил — после поражения от Италии: «Не могу требовать от игроков большего»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил прокомментировал поражение от Италии (0:2) в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026.
«Не могу требовать от игроков большего. Наш план на игру отлично сработал в первом тайме, итальянцам было трудно создавать моменты. Во втором тайме у нас было несколько напряженных моментов перед их голом. Тонали нанес великолепный удар, после пропущенного мяча, конечно, стало труднее», — цитирует официальный сайт УЕФА О’Нил.
В финале стыкового раунда Италия сыграет с Боснией. Матч состоится 31 марта.
