«Орландо» обыграл "Сакраменто, Дерозан оформил дабл-дабл

В пятницу, 27 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата НБА.

«Шарлотт» переиграл «Нью-Йорк» (114:103), «Орландо» обыграл «Сакраменто» (121:117), «Детройт» одержал поебуд над «Нью-Орлеаном» (129:108).

Регулярный чемпионат.

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27).

Ш: Книппел (26 + 11 подборов), Болл (22), Миллер (21), Бриджес (17), Уайт (17).

Н: Брансон (26 + 13 передач), Ануноби (17), Харт (16), Бриджес (14).

«Орландо» — «Сакраменто» — 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27).

О: Банкеро (30), Бэйн (23), да Силва (18), Кэйн (11), Картер (10 + 11 подборов).

С: Дерозан (33 + 11 передач), Плауден (23), Картер (14), Ачиува (14), Монк (13).

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22).

Д: Дюрен (30 + 10 подборов), Хертер (22), Дженкинс (19), Харрис (12).

Н: Уильямсон (21), Бей (17), Фирс (13), Мюррэй (12).