Сафонов будет капитаном сборной России в игре с Никарагуа

Вратарь Матвей Сафонов выведет сборную России в качестве капитана в BetBoom матче с Никарагуа.
«Снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России!» — сообщила пресс-служба сборной России.
Россия — Никарагуа: онлайн-трансляция матча в Краснодаре.
27-летний Сафонов является уроженцем Краснодара. За местную одноименную команду он играл до июля 2024 года, когда перешел в «ПСЖ».
Россиянине встретятся с командой Никарагуа 27 марта. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.
