«Барселона» в овертайме обыграла «Црвену Звезду»

«Фенрбахче» проиграл «Жальгирису» (82:92), «Панатинаикос» обыграл «Монако» (107:97), «Баскония» выиграла у «Хапоэля» (118:109), «Партизан» в овертайме победил «Валенсию» (110:104 2ОТ), «Барселона» одержала победу над «Црвеной Звездой» (92:88 ОТ).