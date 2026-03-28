«Барселона» в овертайме обыграла «Црвену Звезду»

В пятницу, 27 марта, состоялось пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенрбахче» проиграл «Жальгирису» (82:92), «Панатинаикос» обыграл «Монако» (107:97), «Баскония» выиграла у «Хапоэля» (118:109), «Партизан» в овертайме победил «Валенсию» (110:104 2ОТ), «Барселона» одержала победу над «Црвеной Звездой» (92:88 ОТ).
Евролига.
Регулярный чемпионат.
«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 82:92 (25:22, 19:27, 18:17, 20:26).
Ф: Болдуин (19), Хортон-Такер (18), Колсон (11), Де Коло (11).
Ж: Слива (18), Франсиско (14), Уильямс-Госс (13), Буткевичюс (13).
«Панатинаикос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 107:97 (15:16, 37:19, 26:27, 29:35).
П: Нанн (25), Шортс (12), Хэйс-Дэвис (12), Эрнангомес (11).
М: Окобо (24 + 13 передач), Недович (15), Блоссомгейм (14), Стразель (13).
«Баскония» (Испания) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28).
Б: Форрест (22), Диаките (15), Симмонс (14), Луваву-Кабарро (13), Радзявичюс (12).
Х: Брайант (26), Отуру (21), Блэйкни (19), Джонс (13).
«Партизан» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 110:104 2ОТ (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 13:13, 13:7).
П: Браун (31), К. Джонс (27), Озетковски (14), Бонга (13).
В: Тэйлор (18), Томпсон (16), Бадио (16), Руверс (12).
«Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:88 ОТ (18:20, 24:20, 22:18, 11:17, 17:13).
Б: Клайберн (18), Веселы (14), Парра (13), Саторански (12).
Ц: Нвора (26), Миллер-Макинтайр (13), Батлер (11), Риверо (11).