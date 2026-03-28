Журова: «Допускаю, что США были бы не против уайлд-кард для сборной России, но вопрос, как бы реагировала Украина»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса США предположила, что в США учитывали позицию Украины в вопросе возможной выдачи специального приглашения для сборной России на чемпионат мира по футболу.

"Об этом (уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира — 2026), конечно же, не говорилось. Это не зона интересов тех членов палаты представителей, они про другие вещи. Этот вопрос мы точно не ставили. Это полномочия ФИФА, давить на это сложно. Это уже переговорный процесс нашей и международной федераций.

Допускаю, что Америка была бы не против, но вопрос, как бы реагировала Украина… Если мы говорим про спортивный принцип, если такое (отказ команды Ирана) произойдет, там поднимается команда из Азии. Могли бы сказать, что Россия в принципе не может получить, если мы говорим про спортивный принцип", — приводит РИА Новости слова Журовой.