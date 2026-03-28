Фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби на пост главного тренера

Три группы болельщиков «Тоттенхэма» призвали руководство клуба не рассматривать итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на пост главного тренера, сообщает The Athletic.
В пятницу одновременно опубликовали свои заявления Proud Lilywhites, официальная ассоциация нетрадиционных болельщиков, Women of the Lane, ассоциация женщин-болельщиц клуба, и Spurs Reach, ассоциация болельщиков, представляющая интересы представителей разных рас и этнических групп.
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к Де Зерби, который остался без работы после ухода из «Марселя».
Болельщики недовольны тем, что Де Дзерби, когда тренировал французскую команду, публично поддерживал нападающего Мэйсона Гринвуда, перешедшего из «Манчестер Юнайтед», во время их совместной работы во Франции.