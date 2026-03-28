Журова: «Матчевые встречи сборных США и России в хоккее, футболе, легкой атлетике реалистичны»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила конгрессменам провести матчевую встречу сборных России и США по легкой атлетике.
"Матчевые встречи в хоккее, футболе, легкой атлетике реалистичны. Тем более легкую атлетику сейчас постепенно возвращают после длительного бана, и это тоже повод провести матчевую встречу по легкой атлетике. Я это конгрессменам говорила. Понятно, что они не занимаются напрямую спортивной повесткой, но они приняли эти предложения к сведению. Возможно, где-то они будут озвучены и дойдут до тех, кто принимает решения. Лучше озвучивать такие идеи, чем не говорить о них вовсе.
Сейчас в целом поднимается тема важности спортивной дипломатии, сигналы уже есть. Надеюсь, что их услышат и спортивные федерации, по крайней мере Америки. Это было бы правильно: сначала точечное взаимодействие, затем более масштабные проекты. Потому что проведение крупных турниров вроде Игр дружбы или Игр доброй воли требует серьезных ресурсов и координации", — приводит РИА Новости слова Журовой.