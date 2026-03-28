Главный тренер сборной Сенегала Тиау: «Все знают, что мы чемпионы Африки»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиау заявил, что сосредоточен на своей работе и не думает о спорах вокруг решения африканской конфедерации футбола присудить сенегальцам поражение в финале Кубка Африки-2026.
«Я сосредоточен на своей работе. Для меня самое важное — не отвлекаться. Все знают, что мы чемпионы Африки. Продолжим работать, чтобы попытаться завоевать другие трофеи. Потому что мы твердо убеждены, что победы в соревнованиях одерживаются на поле, и именно это мы и сделали. Мы — чемпионы Африки», — приводить The Athletic слова Тиау.
18 января сенегальцы в дополнительное время обыграли команду Марокко (1:0). В добавленное ко второму тайму время в их ворота был назначен пенальти. Игроки сборной Сенегала в знак протеста покинули поле, что, по мнению КАФ, является нарушением статьи 82 регламента, предусматривающей исключение команды из турнира.
В середине марта апелляционный комитет КАФ лишил Сенегал титула и присудил техническое поражение. Сенегальская федерация футбола объявила о намерении подать апелляцию в CAS.
