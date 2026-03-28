«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан»

«Торонто» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:106. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.
Форвард «Рэпторз» Скотти Барнс оформил дабл-дабл — 23 очка и 12 передач.
«Торонто» с результатом 41−32 занимает 5-е место в Восточной конференции. «Пеликанс» потерпели четвертое поражение подряд и занимает 11-е место в Западной конференции — 25−50.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31).
Т: Барнс (23 + 12 передач), Уолтер (18), Пелтль (18 + 11 подборов), Барретт (18), Мамукелашвили (18).
Н: Уильямсон (22), Бей (19), Куин (13), Пул (12).