Вагнер Лав забил в последнем матче в профессиональной карьере

Нападающий бразильского «Ретро», экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав сыграл в своем прощальном матче. Он завершил профессиональную карьеру.

41-летний бразилец отличился на 90+5-й минуте игры с «Сеарой» в Серии D (3:1).

После завершения встречи футболисты и маскот «Ретро» окружили нападающего и стали подбрасывать его в воздух. Ему вручили памятную футболку с номером 422 — по количеству голов в профессиональной карьере Вагнера Лава.

«Последняя глава». Легенда ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры — теперь попробует себя в роли тренера.

Футболист играл за ЦСКА, «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланн», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе», «Аваи» и «Ретро».

Вместе с ЦСКА бразилец трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России. В 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) он забил третий гол красно-синих.

