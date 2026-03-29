Вагнер Лав забил в последнем матче в профессиональной карьере

Нападающий бразильского «Ретро», экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав сыграл в своем прощальном матче. Он завершил профессиональную карьеру.
41-летний бразилец отличился на 90+5-й минуте игры с «Сеарой» в Серии D (3:1).
После завершения встречи футболисты и маскот «Ретро» окружили нападающего и стали подбрасывать его в воздух. Ему вручили памятную футболку с номером 422 — по количеству голов в профессиональной карьере Вагнера Лава.
«Последняя глава». Легенда ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры — теперь попробует себя в роли тренера.
Футболист играл за ЦСКА, «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланн», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе», «Аваи» и «Ретро».
Вместе с ЦСКА бразилец трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России. В 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) он забил третий гол красно-синих.
