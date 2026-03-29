Исраэль Адесанья — Джозеф Пайфер: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Нигирийский боец Исраэль Адесанья и американец Джозеф Пайфер проведут поединок в среднем весе (до 84 кг) на турнире UFC Fight Night 271 в ночь с 28 по 29 марта. Вечер ММА пройдет на арене «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало главного боя — ориентировочно в 6.30 по московскому времени.
29 мар 06:30 ММА: UFC Адесанья — Пайфер.
За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
Рекорд Адесаньи в ММА — 24−5. На счету Пайфера рекорд — 15−3.