«Детройт» выиграл у «Миннесоты» в гостях

«Детройт» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 109:87.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо — у него 22 очка.
«Миннесота» (45−29) располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Детройт» (54−20) лидирует в таблице Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота» — «Детройт» — 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35).
М: Дивинченцо (22 очка), Гобер (14 + 12 подборов), Рэндл (11).
Д: Харрис (18), Холланд (13), Дженкинс (13).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.