«Филадельфия» нанесла гостевое поражение «Шарлотт»

«Филадельфия» победила «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 118:114.
Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Шарлотт» Брендон Миллер и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Американцы набрали по 29 очков.
«Шарлотт» проиграл после пяти побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (39−35). «Филадельфия» (41−33) располагается на седьмом месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 114:118 (36:25, 33:29, 28:28, 17:26).
Ш: Миллер (29 очков), Болл (20), Уайт (16).
Ф: Эмбиид (29), Джордж (26 + 13 подборов), Макси (26).
