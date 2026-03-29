«Атланта» победила «Сакраменто» на своем паркете

«Атланта» победила «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:113.
Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Хокс» Никейл Александер-Уокер — у него 27 очков.
«Сакраменто» проиграл третий матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (19−56). «Атланта» (42−33) располагается на шестом месте в Восточной конференции.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Сакраменто» — 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31).
А: Александер-Уокер (27 очков), Джонсон (26 + 10 передач), Макколлум (22).
С: Дерозан (22), Рейно (18 + 10 подборов), Ачиува (16).
